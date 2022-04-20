Про це радник глави Офісу Президента сказав в ефірі 24 каналу. Він пояснив, що вважав так, оскільки співвідношенням сил було максимально нерівним.
Увага Арестович відповів, яка зараз ситуація з "Азовсталем"
Ще раніше Арестович заявляв, що Маріуполь неможливо деблокувати військовим шляхом. Натомість можна проводити дії, які відтягують російські війська звідти або не дають перекидати туди додаткові сили.
Багато сил і справді відтягнули. Крім цього, уповільнили постачання угруповання окупантів під Маріуполь. Ба більше, у Маріуполь на "абсолютно самогубні" місії літали наші вертольоти, забираючи поранених і завозячи допомогу.
Зараз роблять усе можливе і неможливе, щоб допомогти нашим захисникам. Хоча раніше все здавалось безнадійним.
Я був впевнений, що Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь не встоять,
– сказав Арестович.
Із цим нічого не можна було зробити спочатку. Він зазначив, що морально готувався до такого.
"І те, що у нас є єдиний Маріуполь – це просто чудо. Усе завдяки допомозі неба, мужності українського народу та Збройним Силам", – вважає він.
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