Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении сообщил, что государство вводит таможенный контроль совместно с Польшей.

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Владимир Зеленский заверил, что внедрение такого контроля значительно облегчит процедуры, необходимые для растаможки товаров. Кроме того, совместный таможенный контроль с Польшей смогу предотвратить коррупцию.

Это значительно ускорит прохождение процедур на границе, уберет большинство коррупционных рисков, но также это и начало интеграции в наше общее таможенное пространство Евросоюза, т.е.

– сказал Зеленский.

Кроме того, Президент Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой оборонную поддержку для Украины и усиление санкций против России.

Благодарен Анджею и всему польскому народу за то, что идем по этому пути настолько быстро, насколько это возможно,

– подытожил Владимир Зеленский.

Полное вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео