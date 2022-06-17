Об этом 24 каналу сказал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, оккупантов очень удивляют сухпайки наших военных, они за ними "гоняются".

К теме Ели собак, а кофе варили, как перловку: Макарук рассказал об абсурдных действиях россиян

Макарук подтвердил, что российские военные воруют у нас все подряд – консервы, тушенки, майонезы, конфеты, потому что они понимают, что украинское – точно вкусное.

Россия ничего не производит для своих солдат. Мы брали их сухпайки – это дерьмо не то, что есть нельзя, его в руки брать не стоит. Этим нужно детей вместо бабайки пугать,

– говорит спикер.

Интересно! Украинский боец показал, как выглядят сухпайки российских солдат. Некоторые из них были изготовлены в 2013 году, а срок годности у них истек 7 лет назад.

Кроме того, Михаил Макарук считает, что благодаря войне стало ясно, что наши страны находятся на разных цивилизационных уровнях. "Оккупанты в Ирпене варили кофе, как перловку. А зачем было есть собак? Этого никто не может понять", – говорит он.

Спикер говорит, что в первые месяцы войны оккупанты активно воровали у украинских военных три вещи – оружие, носки и что-то типа плитников (для бронежилетов – 24 канал), потому что у них это худшего качества.

Также Макарук вспомнил, как звонил по телефону жене убитого оккупанта, чтобы передать его тело в Россию. Но в ответ жена российского захватчика только сказала – "а мне он нах*р не надо".

Смотрите полное интервью с Михаилом Макаруком:



Потери врага по состоянию на 17 июня

Только за сутки ВСУ ликвидировали не менее 200 оккупантов. Всего с 24 февраля украинские военные уничтожили 33 150 россиян. Также они сожгли 1456 танков и много другой техники.

Наибольшие потери россияне на протяжении суток понесли на Бахмутском направлении. ВСУ продолжают отбивать атаки и наступление. А недавно наши защитники одним залпом шести "Цезарей" накрыли район с российской техникой.