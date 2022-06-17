Про це 24 каналу сказав речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. За його словами, окупантів дуже дивують сухпайки наших військових, вони за ними "ганяються".

До теми Їли собак, а каву варили, як перловку: Макарук розповів про абсурдні дії росіян

Макарук підтвердив, що російські військові крадуть в нас все підряд – консерви, тушонки, майонези, цукерки, бо вони розуміють, що українське – точно смачне.

Росія ж нічого не виробляє для своїх солдатів. Ми брали їхні сухпайки – це лайно не те, що їсти не можна, його до рук брати не варто. Цим треба дітей замість бабайки лякати,

– каже речник.

Цікаво! Український боєць показав, як виглядають сухпайки російських солдат. Деякі з них були виготовлені у 2013 році, а термін придатності в них закінчився 7 років тому.

Окрім того, Михайло Макарук вважає, що завдяки війні стало зрозуміло, що наші країни перебувають на різних цивілізаційних рівнях. "Окупанти в Ірпені варили каву, як перловку. А навіщо було їсти собак? Цього ніхто не може зрозуміти", – говорить він.

Речник каже, що в перші місяці війни окупанти активно крали в українських військових три речі – зброю, шкарпетки та щось типу плитників (для бронежилетів – 24 канал), бо в них це гіршої якості.

Також Макарук згадав, як телефонував дружині вбитого окупанта, щоб передати його тіло в Росію. Але у відповідь дружина російського загарбника лише сказала – "а мнє он нах*р нє нада".

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Макаруком:



Втрати ворога станом на 17 червня

Лише за добу ЗСУ ліквідували щонайменше 200 окупантів. Загалом з 24 лютого українські військові знищили 33 150 росіян. Також вони спалили 1456 танків та чимало іншої техніки.

Найбільших втрат росіяни впродовж доби зазнали на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ. А нещодавно наші захисники одним залпом шести "Цезарів" накрили район з російською технікою.