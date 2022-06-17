Про це 24 каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Він каже, що окупантів дивують сухпайки наших військових, вони за ними ганяються.
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За словами Макарука, за місяці війни з росіянами він зрозумів, що наші країни перебувають на різних цивілізаційних рівнях.
Вони в Ірпені взяли баняк та насипали туди кави і варили її, як перловку – такого я ще в своєму житті не бачив. А навіщо було їсти собак? Цього ніхто не може зрозуміти,
– говорить він.
Речник додав, що окупанти в полоні дивувалися, що в нас на другому поверсі будинків стоять ванни з унітазами, а ще в одній квартирі може бути два санвузли.
Окрім того, Михайло Макарук розповів, що в перші місяці війни окупанти активно крали в українських військових три речі – зброю, шкарпетки та щось типу плитників (для бронежилетів – 24 канал),
Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Макаруком:
До слова, росіяни вивозили з окупованих територій все, що могли – від ювелірних виробів та побутової техніки до жіночої білизни.
Так, в інформаційному агентстві Міноборони України склали своєрідний рейтинг 5 найбезглуздіших речей, які окупанти виносили з українських домівок. Мовиться не лише про телевізори, блендери та м'ясорубки. Окупанти крали найбільше:
- бойлери,
- шкарпетки,
- берці,
- унітази,
- та навіть собачі будки.
Також нещодавно СБУ перехопила чергову розмову окупанта. Він розповів, що росіяни крадуть в українців навіть магніти на холодильник. Сам окупант напхав цілу сумку косметичних кремів. Він хотів привезти їх матері та жінці.
Вже відомо, що росіяни перетворили мародерство в Україні на цілий "бізнес". Загарбники звозять награбоване в українців до своїх рідних, а ті перепродують вкрадені речі.
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