Про це 24 каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Він каже, що окупантів дивують сухпайки наших військових, вони за ними ганяються.

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За словами Макарука, за місяці війни з росіянами він зрозумів, що наші країни перебувають на різних цивілізаційних рівнях.

Вони в Ірпені взяли баняк та насипали туди кави і варили її, як перловку – такого я ще в своєму житті не бачив. А навіщо було їсти собак? Цього ніхто не може зрозуміти,

– говорить він.

Речник додав, що окупанти в полоні дивувалися, що в нас на другому поверсі будинків стоять ванни з унітазами, а ще в одній квартирі може бути два санвузли.

Окрім того, Михайло Макарук розповів, що в перші місяці війни окупанти активно крали в українських військових три речі – зброю, шкарпетки та щось типу плитників (для бронежилетів – 24 канал),

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Макаруком:



До слова, росіяни вивозили з окупованих територій все, що могли – від ювелірних виробів та побутової техніки до жіночої білизни.

Так, в інформаційному агентстві Міноборони України склали своєрідний рейтинг 5 найбезглуздіших речей, які окупанти виносили з українських домівок. Мовиться не лише про телевізори, блендери та м'ясорубки. Окупанти крали найбільше:

бойлери,

шкарпетки,

берці,

унітази,

та навіть собачі будки.

Також нещодавно СБУ перехопила чергову розмову окупанта. Він розповів, що росіяни крадуть в українців навіть магніти на холодильник. Сам окупант напхав цілу сумку косметичних кремів. Він хотів привезти їх матері та жінці.

Вже відомо, що росіяни перетворили мародерство в Україні на цілий "бізнес". Загарбники звозять награбоване в українців до своїх рідних, а ті перепродують вкрадені речі.

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