Если подразделения войсковых частей Южного и Западного военных округов в Украине испытывают проблемы с питанием, учитывая относительную близость к пунктам постоянной дислокации своих органов довольствия, то что уж говорить о БТГр Восточного ВО.
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Россияне в ужасной ситуации
А ситуация у них действительно ужасная: доставка продуктов питания, гуманитарных помощей и прочих передачек с территории РФ не осуществляется и в обозримом будущем осуществляться не будет; у выданных сухпайков давно закончился срок годности, а постоянная жара только усилила скорость порчи имеющихся запасов.
Военнослужащим приходится добывать еду самостоятельно, а с учетом отношения к ним местного населения (возможности быть отравленным) задача максимально усложняется.
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Не люди, а дикари
Единственное, на что приходится рассчитывать голодным военным – это дичь. Но из-за постоянной воздушной разведки подразделениями ВС Украины приготовить эту дичь не представляется возможным, поэтому мясо убитых животных едят сырым.
Со слов самих военнослужащих Восточного ВО: "если вы представляете нас не людьми, а какими-то дикарями – умножьте в 100 раз и получите реальную ситуацию".
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