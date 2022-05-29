Эстонский политик осудил действия Олафа Шольца и Эммануэля Макрона. Марк Михкельсон подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину.

Макрон и Шольц требуют от Путина освободить 2500 защитников Мариуполя: новые детали разговора

Действия Шольца и Макрона угрожают Европе

Михкельсон отметил, что отдает себе отчет в резкости критики союзников, но отметил, что налаживание контактов с инициатором войны и его легитимизация фактически угрожает всему Европейскому Союзу. Эстонский депутат подчеркнул, что Шольц и Макрон прокладывают дорогу новой агрессии.

Возмущение политика вызвало то, что вместо того, чтобы помогать Украине, лидеры Германии и Франции надеются на договоренности с Кремлем.

Как же Париж и Берлин ничего не научились из прошлого? Зачем искать поводы для затягивания военной помощи Украине, и почему считают, что путинская Россия, ведущая войну на уничтожение одного из великих народов Европы, сдержит какие-либо обещания?

– отметил Михкельсон.

Политик подчеркнул, что если Шольца и Макрона беспокоит продовольственный кризис в мире, то нужно думать о гуманитарных коридорах в Черном море и выходе украинских судов.

И вообще, Михкельсон подчеркнул, что логичнее было бы помогать Украине победить в войне, ведь Россия стремится изменить мировой порядок.

"Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и быстрее съездить в Украину. Надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца не вызваны страхом потерять влияние в демократической Европе, в которую в случае победной войны обязательно вошла бы Украина, а в перспективе и Молдова, и Грузия, а Беларусь освободилась бы от фактической российской оккупации. А Европа в общем-то освободилась бы от российской экзистенциальной угрозы", - подчеркнул Михкельсон.

Ранее премьер Эстония призвала игнорировать Путина

Кая Каллас – эстонская премьер-министр – заметила, что нет никакого смысла звонить руководителю Кремля. Это позволяет Путину чувствовать себя "важным". Между тем, нужно, чтобы президент страны-агрессорки находился в изоляции.

Разговор Макрона и Шольца с Путиным

Телефонный разговор президента Франции и канцлера Германии с российским диктатором состоялся 28 мая и длился 80 минут.

Макрон и Шольц требовали остановки блокады украинских морей, чтобы наша страна могла поставлять зерно и остановить продовольственный кризис. Также Европейские лидеры призвали прекратить войну и освободить около 2500 защитников Мариуполя.

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