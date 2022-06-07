Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. По его словам, оккупанты пытаются затащить людей в город с помощью уловок.

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Давят, чтобы сохранили свое имущество

Несмотря на то, что город серьезно разрушен и там сохраняется угроза холеры, оккупанты пытаются затащить туда больше людей. Они начали довольно хитро работать: говорят, чтобы возвращались и заполнили документы на возврат имущества или обеспечили его от хищения. И некоторые люди действительно возвращаются.

Они затягивают людей через собственное имущество, недвижимость, разные обещания. Куча уловок идут, чтобы заманить людей в Мариуполь. Просят подать бумаги, чтобы якобы вернуть имущество или обеспечить его от хищения. Но действительно все направлено, чтобы затянуть людей. Они делают вид, будто дарят людям надежду, – рассказал Петр Андрющенко.

Российская пропаганда сейчас рассказывает, что город уже прямо позеленел, завалы расчистили – все очень красиво выглядит. Но люди возвращаются и видят совсем другую картину.

Сейчас в Мариуполе есть риск эпидемии холеры, которая возникает из-за ужасающих санитарных условий. Трупы кое-где до сих пор валяются на улицах, от чего распространяются разные опасные вирусы. Поэтому оккупанты начали закрывать город на карантин: въехать туда еще реально, а вот уехать – нет. Все дороги, даже полевые, полностью заблокированы.

Петр Андрющенко надеется, что захватчикам хватит ума пригласить украинских или международных специалистов, чтобы справиться с холерой. Ведь ситуация может стать действительно угрожающей.

"Их эксперименты только усугубляют ситуацию. Вчера снова включили водоснабжение в Приморский район. И снова начала разноситься бацилла. Ситуация очень угрожающая. Надеемся, что у кого-то из оккупантов все же хватит ума пустить туда если не украинскую сторону, то международные организации, которые смогут разобраться на месте и нормировать эпидемиологическую ситуацию", – отмечает Петр Андрющенко.

Добавим, россияне свозят мёртвых жителей города в один из местных супермаркетов. Они не могут их всех похоронить, потому что тел слишком много. По предварительным данным, в Мариуполе могли погибнуть около 22 тысяч человек.

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