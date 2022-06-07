Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. За його словами, окупанти намагаються затягнути людей до міста за допомогою хитрощів.

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Тиснуть, щоб зберегли своє майно

Попри те, що місто серйозно зруйноване і там зберігається загроза холери, окупанти намагаються затягнути туди якнайбільше людей. Вони почали досить хитро працювати: кажуть, щоб поверталися і заповнили документи на повернення майна або забезпечили його від розкрадання. І деякі люди справді повертаються.

Вони затягують людей через власне майно, нерухомість, різні обіцянки. Купу хитрощів йдуть, щоб заманити людей в Маріуполь. Просять подати папери, щоб нібито повернути майно чи забезпечити його від розкрадання. Але насправді все спрямовано, щоб затягнути людей. Вони вдають, ніби дарують людям надію, – розповів Петро Андрющенко.

Російська пропаганда зараз розповідає, що місто вже прям позеленіло, завали розчистили – все дуже красиво виглядає. Але люди повертаються і бачать зовсім іншу картину.

Зараз в Маріуполі є ризик епідемії холери, яка виникає через жахливі санітарні умови. Трупи подекуди досі валяються на вулицях, від чого поширюються різні небезпечні віруси. Тому окупанти почали закривати місто на карантин: в’їхати туди ще реально, а от виїхати – ні. Усі дороги, навіть польові, повністю заблоковані.

Петро Андрющенко сподівається, що загарбникам вистачить розуму запросити українських або міжнародних спеціалістів, щоб справитися з холерою. Адже ситуація може стати дійсно загрозливою.

"Їхні експерименти лише погіршують ситуацію. Вчора знову увімкнули водопостачання в Приморський район. І знову почала розноситися бацила. Ситуація дуже загрозлива. Сподіваємось, що в когось з окупантів все ж вистачить клепки пустити туди, якщо не українську сторону, то міжнародні організації, які зможуть розібратися на місці і внормувати епідеміологічну ситуацію", – наголошує Петро Андрющенко.

Додамо, росіяни звозять мертвих жителів міста в один з місцевих супермаркетів. Вони не можуть їх всіх поховати, бо тіл надто багато. За попередніми даними, в Маріуполі могли загинути близько 22 тисяч людей.

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