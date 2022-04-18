Садовый отмечает, что удары оккупантов – прицельные. Они намеренно бьют по гражданским объектам. Об этом он заявил в эфире телеканала "Рада" 18 апреля, сообщает 24 канал.

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Это геноцид, это сознательное уничтожение украинцев. Они это делают целесообразно, атакуя гражданские объекты. Россия должна быть в тотальной изоляции, потому что совершает акт геноцида,

– отметил мэр Львова.

Садовый добавил, что из-за атак над Россией должен состояться международный суд. Судьбу страны-агрессора должен решить весь мир.

Что известно о ракетном ударе по Львову

Утром 18 апреля российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Львову. Они трижды попали по объектам военной инфраструктуры и один раз – по шиномонтажу.

В результате бомбежек погибли 6 человек , еще 11 человек ранены, среди них – один ребенок. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии .