Россияне обстреливают жилые массивы, где нет позиций ВСУ

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о жестоких обстрелах гражданских в Харькове.

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То, что сейчас происходит в Харькове – это военное преступление! Это геноцид Украинского народа,

– написал Олег Синегубов.

Он также сообщил, что враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, нет позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне.

Ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлополь.

Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой.

– отметил Синегубов.

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Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, не можем даже привлечь вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия.

Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых.

Глава ОГА выразил соболезнования родным погибших. Но подчеркнул, что борьба продолжается.

Внимание Умерла женщина, которой оторвало ноги в результате обстрела Харькова

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