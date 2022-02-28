Росіяни обстрілюють житлові масив, де немає позицій ЗСУ

Голова Харківської ОДА Олег Синьогубов повідомив про жорстокі обстріли цивільних у Харкові.

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Те, що зараз відбувається у Харкові, – це військовий злочин! Це геноцид Українського народу,

– написав Олег Синьогубов.

Він також повідомив, що ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни.

Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь.

Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою.Це злочин,

– відзначив Синьогубов.

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Через обстріли, які досі ведуться і зараз, не можемо навіть залучити вчасно рятувальні служби та ліквідовувати наслідки.

Лише на цю хвилину 11 загиблих, десятки поранених.

Глава ОДА вислови співчуття рідним загиблих. Та наголосив, що боротьба триває.

Увага Померла жінка, якій відірвало ноги внаслідок обстрілу Харкова



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