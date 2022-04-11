Об этом в эфире 24 канала сообщил советник министра МВД Вадим Денисенко. Он отметил, что сейчас российские войска в первую очередь концентрируются на направлениях Донбасса, в частности – Изюма, Славянска, Рубежного, Попасной и Мариуполя.

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"План максимум" оккупантов

Как подчеркнул Денисенко, также для России очень важный город Энергодар, в котором расположена самая большая атомная электростанция в Европе. В России считают, что она могла бы решить вопросы энергоснабжения в оккупированном Крыму, а также на российские территории.

Максимум (оккупантов – 24 канал) сегодня – это условная линия от Харькова на севере до Одессы на юге. То есть это их "план максимум", который они поставили сейчас,

– отметил Денисенко.

В то же время он подчеркнул, что другие развития событий тоже исключать нельзя. Кроме того, добавил, что сейчас у России начались определенные трения в элитах.

Денисенко рассказал о "плане максимум" для России: смотрите видео