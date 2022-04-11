Об этом в новом утреннем обращении от 11 апреля рассказал глава Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким. По его словам, среди жителей России ходят устрашающие истории, связанные с войной на Украине.

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Согласно информации, которой владеет Ким, россияне ищут всевозможные поводы, чтобы уклониться от армии.

Орки массово отказываются уезжать в Украину. Делают это под разными предлогами. Их не пугает даже тюрьма. Все равно хотят остаться жить,

– рассказал он.

В большинстве своем, по его словам, отказываются воевать жители центральной России, где население хотя бы немного пользуется интернетом и имеет доступ к информации о текущей ситуации. Ким добавляет, что россияне уже знают о Чернобыевке, Конотопе и Чернобыле и боятся попасть в эти регионы.

Смотрите обращение Виталия Кима за 11 апреля: