Это исторический минимум, – Герус о падении мощностей атомных блоков в Украине

Общая работающая мощность атомных блоков упала до исторического минимума. На их остановку уже отреагировал и рынок – в последние дни цена электроэнергии возросла на 15%.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил нардеп от "Слуги народа" и председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он добавил, что вечером 14 мая был остановлен третий блок Южно-украинской АЭС.

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Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет менее, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины,

– подчеркнул он.

По словам парламентария, еще месяц назад атомные блоки несли на 35% большую мощность. При этом погода не слишком отличалась от сегодняшней.

"На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок – в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше конкуренции, тем выше цена", – пояснил Герус.

Одновременно с дополнительной нагрузкой столкнулись на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3–5 блоках.

Энергетический кризис в Украине: что случилось?Энергетика в Украине переживает масштабный кризис. Причин для этого несколько. В частности, в Украине так и не удалось запустить новый рынок электроэнергетики. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в Украине с начала 2020 года было на 9% ниже, чем ожидалось – из-за аномально теплой зимы и сокращения промышленного производства. К тому же, из-за карантина и вынужденной остановки многих предприятий и бизнесов, потребление энергии в Украине сократилось еще больше. На рынке появился колоссальный избыток энергии и профицит мощностей для ее производства.