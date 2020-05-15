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Це історичний мінімум, – Герус про падіння потужностей атомних блоків в Україні

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Герус: в Україні історичне падіння потужностей атомних блоків
Південноукраїнська АЕС / Ілюстративне фото

Загальна працююча потужність атомних блоків впала до історичного мінімуму. На їх зупинку вже відреагував і ринок – в останні дні ціна електроенергії зросла на 15%.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив нардеп від "Слуги народу" та голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Він додав, що ввечері 14 травня був зупинений третій блок Південноукраїнської АЕС.

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Загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що складає менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. Це новий історичний мінімум, такого ніколи не було в історії України,
– наголосив він.

За словами парламентаря, ще місяць тому атомні блоки несли на 35% більшу потужність. При цьому погода не надто відрізнялася від сьогоднішньої.

"На зупинку атомних блоків вже відреагував і ринок – в останні дні ціна електроенергії виросла на 15%. Це і логічно, чим більше обмеження конкуренції, тим вища ціна", – пояснив Герус.

Водночас, із додатковим навантаженням зіткнулися на вугільних електростанціях (ТЕС), деякі із яких працюють на 3 – 5 блоках.

Енергетична криза в Україні: що трапилося? Енергетика в Україні переживає масштабну кризу. Причин для цього декілька. Зокрема, в Україні так і не вдалося запустити новий ринок електроенергетики. За даними Міненерго, споживання електроенергії в Україні від початку 2020 року було на 9% нижчим, аніж очікувалося – через аномально теплу зиму та скорочення промислового виробництва. До того ж, через карантин та вимушену зупинку багатьох підприємств та бізнесів, споживання енергії в Україні скоротилось іще більше. На ринку з'явився колосальний надлишок енергії і профіцит потужностей для її виробництва.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Андрій Герус – новини Електроенергія АЕС Ядерна енергетика Новини політики Новини України
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