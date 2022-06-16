Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он предполагает, что, если следующий пакет санкций против России будет, в нем речь пойдет об ограничении цены на российскую нефть.

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Ограничение цены на нефть из России – достаточно реальный прогноз

"На самом деле это ключевое, что сейчас есть, потому что российский бюджет в мае уже на 70% зависит от нефтегазовых доходов. Сейчас даже с падающими продажами нефти, а они падают постоянно, из-за высокой цены Россия все же получает определенные деньги", – заметил Фурса.

Чтобы изменить эту ситуацию, европейские страны могут установить максимально предельную цену на российскую нефть – дороже ее не будут покупать. Примечательно, что такое ограничение может распространяться не только на Европу, но на весь мир – европейцы могут влиять на это вторичными санкциями.

То есть любая нефть в мире может продаваться любой ценой, а российская – только по этой цене. Условно говоря – все покупаем нефть в России по 50 долларов, и любая страна или оператор может покупать ее только по 50 долларов,

– объяснил эксперт.

Он считает, что эти санкции с удовольствием будут выполнять даже Индия и Китай: "Покупаем нефть по 50 долларов, а не 100? С радостью!".

Следовательно, ограничение на цену российской нефти абсолютно реально может войти в седьмой пакет санкций, и оно будет работать. Для этого нужно будет только договориться о деталях и согласовать определенные юридические механизмы. Однако Сергей Фурса подчеркнул, что этот пакет может появиться не раньше осени.

Банкир высказался и по потреблению странами мира российского газа. В рамках санкционных ограничений ввести на него эмбарго нереалистично, однако, по словам эксперта, Россия ограничивает сама себя.

"С начала года экспорт газа за пределы бывшего Советского Союза сократился на 30%, и сейчас они продолжают закручивать краник и играют с немцами, с французами в какие-то игры", – прокомментировал Фурса.

Он считает, что, хотя Европа сейчас и не примет ограничения на газ самостоятельно, в большинстве стран есть план сократить его потребление на две трети до конца года.

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