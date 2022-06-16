Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він припускає, що якщо наступний пакет санкцій проти Росії буде, у ньому мова йтиме про обмеження ціни на російську нафту.

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Обмеження ціни на нафту з Росії – досить реальний прогноз

"Насправді це ключове, що зараз є, тому що російський бюджет в травні вже на 70% залежить від нафто-газових доходів. Зараз навіть з падаючими продажами нафти, а вони падають постійно, через високу ціну Росія все ж отримує певні гроші", – зауважив Фурса.

Аби дещо змінити цю ситуацію, європейські країни можуть встановити максимально граничну ціну на російську нафту – дорожче її не купуватимуть. Примітно, що таке обмеження може розповсюджуватися не лише на Європу, а й на весь світ – європейці можуть впливати на це вторинними санкціями.

Тобто будь-яка нафта у світі може продаватися за будь-яку ціну, а російська – лише за цією ціною. Умовно кажучи – все, купуємо нафту в Росії по 50 доларів, і будь-яка країна чи оператор може купувати її лише по 50 доларів,

– пояснив експерт.

Він вважає, що ці санкції залюбки виконуватимуть навіть Індія і Китай: "Купуємо нафту по 50 доларів, а не 100? З радістю!".

Відтак, обмеження на ціну російської нафти абсолютно реально може увійти в сьомий пакет санкцій, і воно працюватиме. Для цього потрібно буде лише домовитися про деталі та узгодити певні юридичні механізми. Однак, Сергій Фурса підкреслив, що цей пакет може з'явитися не раніше ніж восени.

Банкір висловився і щодо споживання країнами світу російського газу. У рамках санкційних обмежень ввести на нього ембарго наразі нереалістично, однак, за словами експерта, Росія обмежує сама себе.

"З початку року експорт газу за межі колишнього Радянського Союзу скоротився на 30%, і зараз вони продовжують закручувати краник і граються з німцями, з французами в якісь ігри", – прокоментував Фурса.

Він вважає, що хоч Європа зараз і не прийме обмеження на газ самостійно, у більшості країн є план скоротити його споживання на дві третини до кінця року.

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