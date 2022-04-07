В частности, Кокс заявил, что ПАСЕ этого не сделало в 2014 году, но в этот раз им удалось объединить усилия всех представителей Совета Европы и принять решение об исключении России, сообщает 24 канал.

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Исключение России из ПАСЕ

Тини Кокс добавил, что в ПАСЕ осознали одну вещь – если один из членов Совета Европы начинает завоевание другой страны, начинает убивать гражданских, то это красная граница, которую нельзя переходить.

По словам лидера ПАСЕ, они рады принятию решения об исключении России. Сначала членство государства-агрессора в ПАСЕ приостановили на 3 дня, а затем вообще исключили Россию из ПАСЕ. Он сказал, что это и сложное, и простое решение, подчеркнув, что их организация направлена ​​на обеспечение сотрудничества в Европе. Однако если кто-то считает, что имеет право ворваться в другую страну, это конец.

Решение на самом деле для нас было очень досадным, потому что мы хотели бы объединить все страны-члены Европы. Но опять же, повторюсь, если какая страна считает, что она имеет право начать вторжение в другую страну, то это конец,

– сказал Тини Кокс.

Отныне членами ПАСЕ являются 46 государств. Кокс добавил, что в современных условиях они должны уделить особое внимание Украине, которая сейчас отстаивает свой национальный суверенитет.

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