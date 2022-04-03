Об этом рассказала глава правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук в эфире 24 канала.

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Что ждет Россию

За совершение всех зверств в Украине Россию ждет привлечение к ответственности. По словам Матвийчук, наказания будут нести как отдававшие приказы, так и те, кто их исполнял.

Безразлично, находились ли они на территории Украины, сидели ли в это время в Кремле и отдавали приказы оттуда. Так называемая "цепь приказов" начинается раскручиваться от исполнителя и до Путина, который ответственен за эту войну. Александра Матвийчук Председатель правления "Центра гражданских свобод"

По словам Матвийчук, сейчас многие правозащитники, кроме документирования военных преступлений, прилагают значительные усилия для введения тех действий, которые нужны здесь и сейчас, чтобы остановить преступления России.

"Когда мы говорим о международных судах, то понимаем, что это может быть на годы, а люди страдают и умирают сейчас. У нас дней нет, не только лет", – отметила правозащитница.

Какие есть способы привлечения к ответственности

По словам Матвийчук, из-за действий России Международный уголовный суд уже начал расследование. В Украине работает офис прокурора МКС.

Он будет концентрировать свое внимание на конкретных военных преступлениях, но не на всех, потому что не может охватить весь огромный объем, который совершают в Украине российские войска,

– рассказала правозащитница.

Второй способ – применение другими странами собственного законодательства, положений универсальной юрисдикции, которая позволяет им возбудить уголовное дело из-за преступления, совершенного не на их территории.

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Третий способ, уже активно продвигаемый – это международный гибридный трибунал.

Как рассказала Матвийчук, он может ускорить рассмотрение всех дел, а не выборочных, и задать вопрос об ответственности за агрессию, потому что, к сожалению, Международный уголовный суд пока не имеет юрисдикции над этим составом преступления.