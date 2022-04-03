Об этом рассказала глава правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук в эфире 24 канала.
К теме Никаких оправданий и прощения: в Минобороны показали видео из замученной оккупантами Бучи
Что ждет Россию
За совершение всех зверств в Украине Россию ждет привлечение к ответственности. По словам Матвийчук, наказания будут нести как отдававшие приказы, так и те, кто их исполнял.
Безразлично, находились ли они на территории Украины, сидели ли в это время в Кремле и отдавали приказы оттуда. Так называемая "цепь приказов" начинается раскручиваться от исполнителя и до Путина, который ответственен за эту войну.
По словам Матвийчук, сейчас многие правозащитники, кроме документирования военных преступлений, прилагают значительные усилия для введения тех действий, которые нужны здесь и сейчас, чтобы остановить преступления России.
"Когда мы говорим о международных судах, то понимаем, что это может быть на годы, а люди страдают и умирают сейчас. У нас дней нет, не только лет", – отметила правозащитница.
Какие есть способы привлечения к ответственности
По словам Матвийчук, из-за действий России Международный уголовный суд уже начал расследование. В Украине работает офис прокурора МКС.
Он будет концентрировать свое внимание на конкретных военных преступлениях, но не на всех, потому что не может охватить весь огромный объем, который совершают в Украине российские войска,
– рассказала правозащитница.
Второй способ – применение другими странами собственного законодательства, положений универсальной юрисдикции, которая позволяет им возбудить уголовное дело из-за преступления, совершенного не на их территории.
Стоит прочесть Кулеба просит Гаагу отправить миссию в Бучу для сбора улик
Третий способ, уже активно продвигаемый – это международный гибридный трибунал.
Как рассказала Матвийчук, он может ускорить рассмотрение всех дел, а не выборочных, и задать вопрос об ответственности за агрессию, потому что, к сожалению, Международный уголовный суд пока не имеет юрисдикции над этим составом преступления.
Матвийчук рассказала, что ждет Россию за зверства в Украине: смотрите видео