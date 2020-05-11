Это миллиарды долларов, – Уманский рассказал о масштабах контрабанды на таможне

Игорь Уманский заявил, что точно оценить объем контрабанды в Украину очень трудно, но ее исчисляют миллиардами долларов. По его словам, то, что можно посчитать, составляет примерно 10 миллиардов гривен в месяц.

От контрабанды на таможне украинский бюджет недополучает минимум 10 миллиардов гривен ежемесячно. Об этом бывший министр финансов сказал в интервью изданию "ГОРДОН".

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Однако Уманский отметил, что в целом объем контрабанды сложно подсчитать.

Когда товар зашел и его легализовали или частично легализовали и дальше продали в кэш, эти схемы отловить невозможно. Все это ловят только на моменте конечной продажи,

– объяснил Уманский.

По его словам, некоторые контрабандные товары "всплывают в том или ином эпизоде ​​реализации", и тогда потери госбюджета можно оценить.

В случае, когда оно "вчерную" село и "вчерную" его продали, посчитать невозможно. Можно оценить лишь приблизительно. Это миллиарды долларов. То, что можно посчитать – это примерно 10 миллиардов гривен в месяц,

– считает Уманский.

Экс-министр сказал, что контрабанда на украинской таможне продолжает процветать, но из-за коронавируса ее объемы несколько снизились.

Кто такой Игорь Уманский: главное