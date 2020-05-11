Це мільярди доларів, – Уманський розповів про масштаби контрабанди на митниці

Ігор Уманський заявив, що точно оцінити обсяг контрабанди в Україні дуже важко, але її обчислюють мільярдами доларів. За його словами, те, що можна порахувати, складає приблизно 10 мільярдів гривень на місяць.

Від контрабанди на митниці український бюджет недоотримує щонайменше 10 мільярдів гривень щомісяця. Про це колишній міністр фінансів сказав в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

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Однак Уманський наголосив, що загалом обсяг контрабанди складно порахувати.

Коли товар зайшов і його не легалізували або частково легалізували й далі продали у кеш, ці схеми відловити неможливо. Усе це ловлять тільки на моменті кінцевого продажу,

– пояснив Уманський.

За його словами, деякі контрабандні товари "спливають у тому чи іншому епізоді реалізації", і тоді втрати держбюджету можна оцінити.

У разі, коли воно "вчорну" зайшло і "вчорну" його продали, порахувати неможливо. Можна оцінити лише приблизно. Це мільярди доларів. Те, що можна порахувати, – це приблизно 10 мільярдів гривень на місяць,

– вважає Уманський.

Ексміністр сказав, що контрабанда на українській митниці продовжує процвітати, але з коронавірусом її обсяги дещо знизилися.

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