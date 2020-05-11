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Це мільярди доларів, – Уманський розповів про масштаби контрабанди на митниці

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Скільки бюджет України недоотримує через контрабанду на митниці
Скільки бюджет України недоотримує через контрабанду на митниці / Getty Images

Ігор Уманський заявив, що точно оцінити обсяг контрабанди в Україні дуже важко, але її обчислюють мільярдами доларів. За його словами, те, що можна порахувати, складає приблизно 10 мільярдів гривень на місяць.

Від контрабанди на митниці український бюджет недоотримує щонайменше 10 мільярдів гривень щомісяця. Про це колишній міністр фінансів сказав в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

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Однак Уманський наголосив, що загалом обсяг контрабанди складно порахувати.

Коли товар зайшов і його не легалізували або частково легалізували й далі продали у кеш, ці схеми відловити неможливо. Усе це ловлять тільки на моменті кінцевого продажу,
– пояснив Уманський.

За його словами, деякі контрабандні товари "спливають у тому чи іншому епізоді реалізації", і тоді втрати держбюджету можна оцінити.

У разі, коли воно "вчорну" зайшло і "вчорну" його продали, порахувати неможливо. Можна оцінити лише приблизно. Це мільярди доларів. Те, що можна порахувати, – це приблизно 10 мільярдів гривень на місяць, 
– вважає Уманський.

Ексміністр сказав, що контрабанда на українській митниці продовжує процвітати, але з коронавірусом її обсяги дещо знизилися.

Хто такий Ігор Уманський: головне

  • Верховна Рада проголосувала за звільнення Ігоря Уманського з посади очільника Мінфіну. Він пропрацював на цій посаді менше одного місяця.
  • Його називають людиною Ігоря Кононенка – одного з ключових бізнес-партнерів п’ятого українського президента Петра Порошенка. Тому після появи у ЗМІ інформації про його кандидатуру на голову Мінфіну, у ЗМІ почали говорити про "реванш людей Порошенка".
  • Окрім того, за інформацією ЗМІ, Уманський, перебуваючи на різних посадах в уряді, встиг стати власником 3 квартир у Києві, сумарною площею у понад 250 квадратних метрів, а також – володарем декількох земельних ділянок та іншим цінним майном.
Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Гроші Державна митна служба Бюджет Контрабанда Ігор Уманський
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