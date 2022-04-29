Аналогично оккупанты раньше, например, обстреляли Львовщину, пока президент США Джо Байден был в Польше. Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Александр Солонтай.
Тема Открытка из Москвы, – ОП об обстреле центра Киева во время визита генсека ООН
Такие спланированные обстрелы оккупанты используют как элемент устрашения. В то же время, по мнению политолога, решение нанести удар по Киеву могло быть наоборот принято под эмоциями.
Возможно, решение об обстреле приняли эмоционально: посмотреть, что будет говорить Генсек ООН после поездки в Москву,
– отметил Солонтай
Что известно об обстреле Киева во время визита Генсека ООН
- Вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по центру Киева.
- В это время в столице Украины находился Генсек ООН Антониу Гутерреш.
- Как отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, вокруг Украины должен объединиться весь мир и как можно быстрее остановить Россию.
- Обстрел Киева осудил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, написавший, что россияне нанесли удар по Киеву крылатыми ракетами.