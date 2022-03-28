Вячеслав Чаус подтвердил, что и от политических деятелей, и от предпринимателей поступает помощь. Однако самая мощная поддержка – от волонтеров, у которых есть опыт еще с 2014 года.

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Волонтеры готовят еду и развозят сухпайки

Это местные люди, которые находятся здесь, готовят еду, развозят сухпайки, они помогали армии и общинам с 2014 года, это мощная сила, которая точно приближает нас к победе,

– рассказал Чаус.

Глава ОВА отметил, что поддержка поступает и от общества, ведь он постоянно ходит по улицам и спускается в подвалы. Именно коммуникация с черниговцами ободряет его.

Я в таких же условиях, как и люди, – Чаус

Я нахожусь в таких же условиях, как и люди – без тепла, света и без воды. Так же сплю под пятью одеялами и в шапке. Поэтому очень хорошо понимаю людей, они изнурены, измучены, но они понимают, что происходит и готовы терпеть,

– отметил глава ОВА.

Чаус сообщил, что те, кто хотел выехать, уже это сделали. Запросы на эвакуацию есть, однако – не такие высокие.