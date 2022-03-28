В'ячеслав Чаус підтвердив, що і від політичних діячів, і від підприємців надходить допомога. Проте найпотужніша підтримка – від волонтерів, які мають досвід ще з 2014 року.

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Волонтери готують їжу та розвозять сухпайки

Це місцеві люди, які перебувають тут, готують їжу, розвозять сухпайки, вони допомагали армії і громадам з 2014 року, це потужна сила, яка точно наближає нас до перемоги,

– розповів Чаус.

Голова ОВА зазначив, що підтримка надходить і від громади, адже він постійно ходить вулицями та спускається у підвали. Чаме комунікація з сернігівцями підбадьорює його.

Я в таких самих умовах, як і люди, – Чаус

Я перебуваю в таких самих умовах, як і люди – без тепла, світла і без води. Так само сплю під п’ятьма ковдрами і в шапці. Тому дуже добре розумію людей, вони виснажені, змучені, але вони розуміють, що відбувається і готові терпіти,

– зазначив голова ОВА.

Чаус повідомив, що ті, хто хотіли виїхати, вже це зробили. Запити на евакуацію є, проте – не такі високі.

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