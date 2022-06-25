Такие действия могут являться испытанием новой тактики использования авиационного запаса ракет, который сейчас имеется у российских оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Он отметил, что до этого более 2 месяцев российские кафиры не использовали воздушное пространство Беларуси. Да, они активно обстреливали Украину оттуда в феврале и марте, но потом отказались от этого.

Но сейчас мы видим, как они используют его для того, чтобы наносить именно авиационные удары ракетным оружием по территории Украины. Такими ракетами как Х-22 и Х-59 и другими модификациями,

– добавил Коваленко.

Эксперт отметил, что ракеты Х-22, которыми сегодня избивали оккупанты – это старые и очень ненадежные советские ракеты, имеющие большое количество проблем.

"Чем дольше они находятся в воздушном пространстве, например Украины, тем больше шансов на то, что украинское ПВО их уничтожит или они сами откажут, потому что у них очень большие проблемы с топливной системой. Поэтому их используют на минимальные дистанции, а не на 600" километров, как было указано в их характеристиках еще при Советском Союзе", – пояснил он.

Так что с территории Беларуси их запустили, чтобы они преодолевали меньшее расстояние и использовались по территории Украины более эффективно.

Следует заметить, что этой ночью большое количество выстрелов было произведено ракетами Х-22 и Х-59 по тем территориям, по которым до этого использовали в основном Х-101 и крылатые ракеты "Калибр". Это указывает на то, что в России появился дефицит на более современные ракеты – те же Х-101 и "Калибры", а также Х-55 и Х-555. Поэтому россияне пытаются как-то комбинировать свои возможности в условиях такого дефицита ракетного оружия.

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