Ситуация в Сумской области остается напряженной и сложной. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Сум Александр Лисенко.
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Водо- и теплоснабжение под угрозой, а электроснабжение частично отсутствует. Однако, как отметил мэр, Тероборона и Вооруженные силы держат удар врага.
Лысенко сообщил, что в городе сейчас нужны лекарства, продукты. В Сумах проводят инвентаризацию оставшегося в городе продовольствия. Больницы работают, хватает еще лекарств, однако запасы медикаментов заканчиваются, поэтому Сумы обращаются к организациям с просьбой о помощи.
Нужны "зеленые коридоры", чтобы помощь приезжала в город. Потому что это может быть катастрофой, если не будет хватать (пищи и медикаментов),
– резюмировал мэр Сум.
По его словам, на разных запасах город сможет продержаться еще несколько дней.
Александр Лысенко прокомментировал ситуацию в Сумах: смотрите видео
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