Ситуація на Сумщині залишається напруженою та складною. Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Сум Олександр Лисенко.

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Водо- та теплопостачання під грозою, а електропостачання частково відсутнє. Однак, як наголосив міський голова, Тероборона та Збройні сили тримають удар ворога.

Лисенко повідомив, що у місті зараз потрібні ліки, харчі. У Сумах проводять інвентаризацію харчів, які залишились в місті. Лікарні працюють, вистарчає ще ліків, однак запаси медикаментів закінчуються, тож Суми звертаються до організацій про допомогу.

Потрібні "зелені коридори", щоб допомога приїжджала у місто. Тому що це може бути катастрофою, якщо не буде вистарчати (харчів та медикаментів),

– резюмував мер Сум.

За його словами, на всяких запасах місто зможе протриматись ще декілька днів.

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