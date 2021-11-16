Об этом в прямом эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он предположил, как могут развиваться события.

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"Пожалуй, одна из версий развития событий – это ввод российских войск на территорию Беларуси с последующим неким вооруженным аншлюсом Беларуси. Присоединение ее к совместному государству с Россией", – сказал Жданов.

На что готова Россия

Военный эксперт отметил, что вблизи российского города Ельня есть постоянный пункт дислокации 144 танковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа России. Армия Кремля может накапливать или создавать группировку, которая по команде пойдет на территорию Беларуси.

Россия уже заявила Западу, что она будет вмешиваться, если возникнет вооруженный конфликт. Напомню, что Россия с Беларусью совершила высадку десанта неподалеку от границы Литвы и Польши напротив Калининградской области. То есть Россия уже подписалась участвовать в конфликте, если он возникнет. Олег Жданов Военный эксперт

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