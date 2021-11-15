Ситуацию на восточных границах Украины во время брифинга 15 ноября прокомментировал пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.

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Пентагон обеспокоен из-за войск России у границ Украины

Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, на границе с Украиной,

– заявил Кирби.

Он добавил, что Соединенные Штаты обеспокоены из-за действий Москвы. Представитель Минобороны также пожаловался на отсутствие прозрачности с российской стороны в вопросе концентрации войск на границе.

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