Ситуацию на восточных границах Украины во время брифинга 15 ноября прокомментировал пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.
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Пентагон обеспокоен из-за войск России у границ Украины
Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, на границе с Украиной,
– заявил Кирби.
Он добавил, что Соединенные Штаты обеспокоены из-за действий Москвы. Представитель Минобороны также пожаловался на отсутствие прозрачности с российской стороны в вопросе концентрации войск на границе.
Обострение на границе Украины с Россией: последние новости
- В НАТО недавно заявили, что фиксируют большое скопление российских войск у границы с Украиной.
- Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что перемещение и развертывание сил – это последняя фаза постоянного наращивания возможностей и давления в регионе, которые никогда не прекращались.
- По информации СМИ, Великобритания может направить в Украину 600 спецназовцев из-за опасений российской агрессии.
- Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз принять меры для предотвращения угрозы Кремля. Это произошло во время разговора по телефону с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Министр считает, что ситуация на границе – часть стратегии Владимира Путина по дестабилизации Европы.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что уровень опасности вторжения России напоминает ситуацию 2014 года, когда произошло вторжение на Донбасс.