Ситуацію на східних кордонах України під час брифінгу 15 листопада прокоментував прессекретар оборонного відомства США Джон Кірбі.

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Пентагон стурбований через війська Росії біля кордонів України

Ми продовжуємо бачити незвичайну військову активність і концентрацію сил у Росії, на кордоні з Україною,

– заявив Кірбі.

Він додав, що Сполучені Штати стурбовані через дії Москви. Речник Міноборони також поскаржився на відсутність прозорості з російської сторони у питанні концентрації військ на кордоні.

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