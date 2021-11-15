Ситуацію на східних кордонах України під час брифінгу 15 листопада прокоментував прессекретар оборонного відомства США Джон Кірбі.
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Пентагон стурбований через війська Росії біля кордонів України
Ми продовжуємо бачити незвичайну військову активність і концентрацію сил у Росії, на кордоні з Україною,
– заявив Кірбі.
Він додав, що Сполучені Штати стурбовані через дії Москви. Речник Міноборони також поскаржився на відсутність прозорості з російської сторони у питанні концентрації військ на кордоні.
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