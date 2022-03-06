Об этом в интервью американскому СМИ рассказал "слуга народа" Давид Арахамия. Он, к слову, состоит в составе делегации, ведущей переговоры с Россией.

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Закрытое небо может спасти жизнь

Как отметил нардеп, даже учитывая то, что армия захватчиков в 5 – 10 раз больше нашей, ВСУ точно сумеют дать ей отпор. Вот почему запрещенная для полетов зона так важна. Она может спасти многие жизни.

"Слуга народа" вспомнил об опросе, который недавно провели среди американцев, о закрытии неба над Украиной . Более 70% граждан поддерживают такую ​​инициативу.

Это можно сделать по-разному – не только предоставив гарантии, которых боится НАТО, но и предоставив Украине оружие противовоздушной обороны,

– подчеркнул Арахамия.

Это, по его словам, позволит украинцам защититься. "Нам не нужны самолеты НАТО, дайте ракеты противовоздушной обороны, и мы сами сделаем эту задачу", – сказал народный избранник.

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