Ба більше, американці також вважають, що Сполученим Штатам слід припинити купувати нафту чи газ у Росії. Це яскраво показує, наскільки у країні зросло обурення вторгненням росіян в Україну.

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Опитування свідчить, що американці підтримують закриття неба над Україною

У четвер і п’ятницю, 3 й 4 березня, у США Reuters та Ipsos провели опитування, яке показало, що:

74% американців підтримують ідею про закриття Штатами та НАТО повітряного простору над Україною, щоб російська авіація не могла атакувати нас.

А 80% опитаних американців переконані, що США повинні припинити купувати російську нафту та газ.

81% людей вважають, що Вашингтон має запровадити додаткові санкції проти Росії.

77% згідні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних із Володимиром Путіним.

72% заявили, що США повинні надавати Україні зброю.

74% – що США мають приймати українських біженців.

Опитування проводили онлайн по всій території США серед 831 дорослої особи.

А проте, нагадаємо, наразі у США та НАТО вважають, що введення безпольотної зони в небі України – "не найкраща ідея", бо це втягне США у прямий військовий конфлікт з Росією.

Україна ж не припинить добиватися того, щоб світ змінив цю позицію. Нам дуже потрібне закрите небо – щоб краще захищати себе від російської агресії.

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