Уже в ближайшее время россиянам придется задуматься о гораздо более серьезных вещах, чем отсутствие Macdonald's и уход с рынка всех международных компаний и брендов. Из-за нападения на Украину им придется почувствовать нехватку даже элементарных вещей.

Интересно Видимо, везут памперсы для войска России, – активист о блокировании фур на границе с Польшей

Пустые полки магазинов

Уже сейчас полки многих российских магазинов пустуют. Кроме того, введены ограничения на продажу товаров первой необходимости. Ответственность за подлое нападение на Украину придется понести всем гражданам страны-оккупанта.

Смотрите фото пустых полок российских магазинов

Смотрите видео, как голодные оккупанты грабят магазин "Наша Ряба"