Вже найближчим часом росіянам доведеться задуматися про набагато серйозніші речі, аніж відсутність McDonald's та відхід з ринку усіх міжнародних компаній та брендів. За напад на Україну їм доведеться відчути брак навіть елементарних речей.

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Порожні полиці магазинів

Вже зараз полиці багатьох російських магазинів пустують. Окрім того, введені обмеження на продаж товарів першої необхідності. Відповідальність за підлий напад на Україну доведеться понести усім громадянам країни-окупанта.

Дивіться фото пустих полиціь російських магазинів

Дивіться відео, як голодні окупанти грабують магазин "Наша Ряба"