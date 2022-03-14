Уникальный шанс

Представьте, что мы давно хотели поступить в элитную школу. Но нас туда не принимали, потому что мы из плохого района, из плохой семьи, имеем плохие привычки и (чего там прятать правду) плохую репутацию.

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Мы прогуливали школу, хулиганили, а главное, постоянно обманывали, когда брали на себя обязательства и не выполняли.

И тут вдруг мы совершили героический поступок на районе, который поразил преподавателей элитной школы. В нас увидели сильную незаурядную личность. И решили открыть перед нами дверь элитной школы.

Лишь начало

Так вот, это не конец, а только начало. Ибо теперь нужно учиться в этой школе, садиться за парту (скорее всего, за последнюю), делать все без исключения домашние задания, сдавать экзамены, переходить из класса в класс… и только в конце мы получим аттестат зрелости.

Да и с Евросоюзом: это начало, а не конец. Это шанс, а не лавровый венок. Это возможность выполнить все домашние задания (кстати, получая отметки в конкретных миллионах евро).

Это школа, в которую мы наконец-то можем поступить. А раньше это была лишь несбыточная мечта.

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