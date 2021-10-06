Об этом глава Католической церкви сообщил во время традиционной аудиенции 6 октября. Франциск отметил, что, к сожалению, жертв действительно очень много.
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Это также мой стыд, – Франциск
Я хотел бы выразить пострадавшим свою печаль и боль за травмы, которые они испытали. Это также мой стыд, наш стыд, мой позор, потому что церковь слишком долго не могла поставить их в центр своей заботы,
– сказал Папа Римский.
Франциск обратился с призывом ко всем епископам и религиозным настоятелям – чтобы они сделали все возможное, чтобы подобное не повторялось.
Отчет обнародовала специальная комиссия по расследованию
Отметим, что ранее свой отчет обнародовала комиссия, которая расследовала злоупотребления духовенства в Католической церкви во Франции. Результаты шокировали: за 70 лет более чем 216 тысяч детей стали жертвами жестокого обращения со стороны духовников, учителей церковных школ и прихожан.
Большинство жертв – мальчики-подростки
Материалов собрали более чем на 2 тысячи страниц. Однако большинство дел о преступлениях не могут попасть в суд – из-за сроков давности. Преимущественно жертвы – мальчики подросткового возраста. К преступлениям причастны почти 3 тысячи священнослужителей.
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