Об этом глава Католической церкви сообщил во время традиционной аудиенции 6 октября. Франциск отметил, что, к сожалению, жертв действительно очень много.

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Это также мой стыд, – Франциск

Я хотел бы выразить пострадавшим свою печаль и боль за травмы, которые они испытали. Это также мой стыд, наш стыд, мой позор, потому что церковь слишком долго не могла поставить их в центр своей заботы,

– сказал Папа Римский.

Франциск обратился с призывом ко всем епископам и религиозным настоятелям – чтобы они сделали все возможное, чтобы подобное не повторялось.

Отчет обнародовала специальная комиссия по расследованию

Отметим, что ранее свой отчет обнародовала комиссия, которая расследовала злоупотребления духовенства в Католической церкви во Франции. Результаты шокировали: за 70 лет более чем 216 тысяч детей стали жертвами жестокого обращения со стороны духовников, учителей церковных школ и прихожан.

Большинство жертв – мальчики-подростки

Материалов собрали более чем на 2 тысячи страниц. Однако большинство дел о преступлениях не могут попасть в суд – из-за сроков давности. Преимущественно жертвы – мальчики подросткового возраста. К преступлениям причастны почти 3 тысячи священнослужителей.

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Важно! Инициатором расследования стала сама церковь – из-за скандалов в других странах. Расследование длилось с 2018 года.