Кроме Варфоломея, в рамках своего визита Папа встретился с президентом Венгрии Яношем Адером, венгерским премьером Виктором Орбаном и епископами Венгрии. Также имел отдельную встречу с представителями других христианских конфессий и еврейских общин.

К теме Папа Римский прибыл в Венгрию с необычно коротким визитом

Что известно о встрече Папы Франциска и Варфоломея

Месса Папы Римского стала завершением 52-го Международного Евхаристического Конгресса. Сослужили мессу епископы из всех частей мира, принимавшие участие в этом конгрессе. Богослужения совершались на латинском языке, а чтения звучали на итальянском, английском и венгерском языках. Среди других почетных гостей на этой мессе присутствовал и Варфоломей.

Перед началом мероприятия Папа проехал на панорамном автомобиле между секторами с паломниками на площади и прилегающих улицах Будапешта, приветствуя и благословляя их. Площадь была украшенной разнообразными флагами, в частности украинским.

Недавно Вселенский патриарх посещал Киев

Вселенский патриарх Варфоломей 20 августа прибыл с визитом в Украину по случаю празднования 30 годовщины Независимости. В тот же день он успел встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

21 августа с его участием состоялась торжественная встреча и благодарственная молитва в Михайловском Златоверхом соборе. А 22 числа патриарх Варфоломей вместе с главой ПЦУ Епифанием провели литургию в Святой Софии.