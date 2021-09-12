Его необычно короткое пребывание в Будапеште подчеркивает разногласия с премьер-министром Виктором Орбаном.

Важно Папа Римский ошибочно процитировал Путина вместо Меркель

После приземления пилоты подняли красно-бело-зеленый национальный флаг Венгрии и флаг Ватикана. В аэропорту Папу Франциска встречали:

заместитель премьер-министра Венгрии Жольт Семен,

кардинал Петер Эрдо,

венгерские епископы.

Улыбающийся Франциск помахал детям, которые выстроились в очередь, чтобы поприветствовать его. После этого он сел в машину, которая отвезла его в центр Будапешта.

Что будет делать Папа Франциск в Венгрии

В расписании Ватикана говорится, что Франциск должен встретиться с Орбаном и президентом Яношем Адером, а также с епископами и представителями некоторых еврейских общин, прежде чем сделать мессу в завершении церковного конгресса, который начался в минувшее воскресенье.

Почему понтифик не задержится в Будапеште

Пока точно неизвестно, с чем связан такой непродолжительный визит. Однако дипломаты и католические СМИ предположили, что Папа Римский якобы уделяет приоритет Словакии, фактически пренебрегая Венгрией.

Обратите внимание! Недавно Папа Римский перенес операцию по удалению части толстой кишки. Франциск сказал, что сейчас чувствует себя хорошо.