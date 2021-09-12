Его необычно короткое пребывание в Будапеште подчеркивает разногласия с премьер-министром Виктором Орбаном.
Важно Папа Римский ошибочно процитировал Путина вместо Меркель
После приземления пилоты подняли красно-бело-зеленый национальный флаг Венгрии и флаг Ватикана. В аэропорту Папу Франциска встречали:
- заместитель премьер-министра Венгрии Жольт Семен,
- кардинал Петер Эрдо,
- венгерские епископы.
Улыбающийся Франциск помахал детям, которые выстроились в очередь, чтобы поприветствовать его. После этого он сел в машину, которая отвезла его в центр Будапешта.
Что будет делать Папа Франциск в Венгрии
В расписании Ватикана говорится, что Франциск должен встретиться с Орбаном и президентом Яношем Адером, а также с епископами и представителями некоторых еврейских общин, прежде чем сделать мессу в завершении церковного конгресса, который начался в минувшее воскресенье.
Почему понтифик не задержится в Будапеште
Пока точно неизвестно, с чем связан такой непродолжительный визит. Однако дипломаты и католические СМИ предположили, что Папа Римский якобы уделяет приоритет Словакии, фактически пренебрегая Венгрией.