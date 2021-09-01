Это случилось, когда Папа говорил о ситуации в отношении событий в Афганистане. Соответствующие комментарии он давал во время радиоинтервью в Испании.
Заметьте Папа Франциск может отречься от престола, – СМИ
Папа Римский случайно процитировал Путина, вместо Меркель
Франциск отвечал на вопросы о будущем Афганистана после того, как США и союзники ушли из страны.
Папа вспомнил канцлера Германии Ангелу Меркель и назвал ее одной из "самых выдающихся личностей в международной политике". Дальше – процитировал слова.
Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы,
– сказал Франциск.
Однако, как оказалось, это высказывание принадлежит Владимиру Путину и сказал он его как раз во время встречи с канцлером в Москве 20 августа.
Сам Путин неоднократно критиковал действия Запада в отношении Афганистануа, а Кремль демонстрирует хорошие отношения с боевиками.
Коротко о событиях в Афганистане
- В мае 2021 года Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. После этого соответствующее решение приняли и в НАТО.
- Впоследствии боевики Талибана начали активно захватывать города в стране. 15 августа они зашли в столицу Кабул. Президент отрекся от власти и покинул страну.
- Талибы объявили, что взяли контроль над Афганистаном и призвали иностранцев уехать.
- Кроме того, во время эвакуации боевики совершили теракты, которые привели к жертвам среди местного населения и иностранцев.