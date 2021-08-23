О таком сценарии пишет итальянское издание Libero. Франциску 4 июля провели операцию на кишечнике.

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В декабре Франциску исполнится 85 лет

В Ватикане все чаще говорят о новом конклаве. Согласно этому утверждению, папа Франциск выразил желание уйти. В следующем декабре ему исполнится 85 лет – столько, сколько было Бенедикту XVI на момент отречения,

– пишут СМИ.

Операция длилась 3 часа

Что касается хирургического вмешательства, то его понтифику провели в римской больнице "Агостино Джемелли". Операция длилась около 3 часов и требовала частичной резекции левой части толстого кишечника.

Важно! В больнице Папа Римский провел 10 дней и вернулся в Ватикан 14 июля.

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Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году

Отметим, что Бенедикт XVI был главой Апостольского престола 8 лет – с 2005 по 2013 годы. Он отрекся из-за плохое состояние здоровья. Сейчас он проживает в монастыре, расположенном на территории Ватикана. Сейчас Йозефу Ратцингеру – 94 года.