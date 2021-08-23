Про такий сценарій пише італійське видання Libero. Франциску 4 липня провели операцію на кишківнику.

До теми Папа Римський Франциск вперше з'явився на публіці після операції

У грудні Франциску виповниться 85 років

У Ватикані все частіше говорять про новий конклав. Згідно з цим твердженням, папа Франциск висловив бажання піти. Наступного грудня йому виповниться 85 років – стільки, скільки було Бенедикту XVI на момент відречення,

– пишуть ЗМІ.

Операція тривала 3 години

Щодо хірургічного втручання, то його понтифіку провели у римській лікарні "Агостіно Джемеллі". Операція тривала близько 3 годин і вимагала часткової резекції лівої частини товстого кишківника.

Важливо! У лікарні Папа Римський провів 10 днів і повернувся до Ватикану 14 липня.

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Бенедикт XVI зрікся престолу у 2013 році

Зазначимо, що Бенедикт XVI був главою Апостольського престолу 8 років – з 2005 по 2013 роки. Він зрікся через поганий стан здоров'я. Наразі він проживає у монастирі, розташованому на території Ватикану. Зараз Йозефу Ратцінгеру – 94 роки.