Папа подякував медикам

Франциск виголошував промову з вікна через мікрофон. На площі внизу його слухали віряни.

Важливо Папа Римський потрапив до лікарні: як понтифік переніс операцію

Дякую вам усім. Я відчував вашу близькість і підтримку ваших молитов. Від щирого серця дякую,
– сказав Франциск.

Зауважимо, понтифік виглядав добре. Його обличчя навіть не було змарнілим.

Папа зазначив, що перебуваючи у лікарні, він на власному досвіді пересвідчився у тому, "наскільки важливим є добре медичне забезпечення, доступне для всіх". Він подякував медикам та персоналу лікарні імені Агостіно Джемеллі. Після того понтифік закликав вірян помолитися за всіх хворих.

Що відомо про операцію Франциску

  • Глава католицької церкви потрапив у лікарню 4 липня з діагнозом дивертикулярна хвороба кишківника. Операцію йому провели під повним наркозом.
  • Відомо, що Папа добре відреагував на хірургічне втручання, а жодних ускладнень після нього не виникло. Проте в лікарні Франциск мав пробути ще щонайменше 5 днів.
  • До речі, операцію тримали у секреті. Про неї не знав не лише персонал клініки, а й навіть деякі професори, які мали оперувати понтифіка. Крім того, у лікарню главу церкви везли таємно.