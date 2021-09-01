Це трапилось, коли Папа говорив про ситуацію щодо подій в Афганістані. Відповідні коментарі він давав під час радіоінтерв'ю в Іспанії.

Зауважте Папа Франциск може зректись від престолу, – ЗМІ

Папа Римський випадково процитував Путіна, замість Меркель

Франциск відповідав на питання щодо майбутнього Афганістану після того, як США та союзники пішли з країни.

Папа згадав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та назвав її однією з "найвидатніших особистостей у міжнародній політиці". Далі – процитував слова.

Потрібно припинити безвідповідальну політику з нав'язування власних цінностей іншим і спроби збудувати демократію в інших країнах за чужими лекалами, не враховуючи історичні, національні, релігійні особливості, повністю ігноруючи традиції, за якими живуть інші народи,

– сказав Франциск.

Проте, як виявилось, це висловлювання належить Володимиру Путіну й сказав він його якраз під час зустрічі з канцлеркою в Москві 20 серпня.

Сам Путін неодноразово критикував дії Заходу щодо Афганістану, а Кремль демонструє добрі стосунки з бойовиками.

Зверніть увагу! 20 серпня Ангела Меркель перебувала з візитом в Росії. Канцлерка Німеччини говорила з президентм Росії про Україну та Афганістан.

Коротко про події в Афганістані