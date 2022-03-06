"Постоянно идет бомбардировка жилых микрорайонов. И частного сектора, и многоэтажных застроек. Идет артиллерийский обстрел постоянно. Грады почти полностью стерли с земли пригород. Частные дома полностью уничтожены. Позавчера были самые тяжелые авиационные удары, нанесенные городу. Летчики – это просто бездушные. Они сбрасывали в хорошую видимость, днем, с малых высот, прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы, они сбрасывали их на жилой микрорайон, было уничтожено несколько домов в районе ул. Черновола. Там тысячи квартир пострадали. Только при мне работники ГСЧС забрали тела около 25-35 человек. Это настоящий геноцид. Это абсолютно сознательное уничтожение украинцев", – заявил Атрошенко.

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В Чернигов нужно срочно отправлять прокуроров из Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного в мире оружия, подчеркнул Атрошенко.

"В Чернигове 60-70% русскоязычных. Здесь очень много смешанных семей. Но сегодня все 100% людей ненавидят россиян. Они считают их фашистами, извергами. Они абсолютно сознательно бомбят жилые микрорайоны. Это просто ужас", – сказал Владислав Атрошенко.

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