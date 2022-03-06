Мы обязательно выиграем эту войну. Любой ценой. Мы однозначно устоим. Но какой ценой и какой кровью – неизвестно. И как быстро. Я верю в черниговцев. И хочу сказать, что сегодня черниговцами гордится вся Украина. Мы понимаем, что, отстаивая Чернигов, мы отстаиваем и Киев. Мы понимаем ответственность и будем биться до конца,

– сказал Владислав Атрошенко.

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Ранее мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко показал, как укрепляется Киев, и также заявил, что Киев будет бороться до победы.

Также по инициативе Виталия Кличко Киевсовет принял обращение к США, НАТО, европейским государствам и международным организациям о необходимости закрыть небо над Украиной, чтобы российские оккупанты не расстреливали из воздуха мирное население.

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