Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.
К теме На Черниговщине в результате обстрелов есть погибший и травмированные
Войска держат оборону и не дают врагу взять город, но последствия российского "освобождения" напоминают последствия Второй мировой войны.
В целом Чернигов является одним из наиболее разрушенных городов вследствие российского вторжения.
В сети обнародовали видео местной жительницы, которая показала последствия разрушений:
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