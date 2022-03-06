Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.

К теме На Черниговщине в результате обстрелов есть погибший и травмированные

Войска держат оборону и не дают врагу взять город, но последствия российского "освобождения" напоминают последствия Второй мировой войны.

В целом Чернигов является одним из наиболее разрушенных городов вследствие российского вторжения.

В сети обнародовали видео местной жительницы, которая показала последствия разрушений:

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