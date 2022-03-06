Пожары на Николаевщине возникали в основном из-за обстрелов. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в области 6 марта.

Обратите внимание Во время обстрелов в Мариуполе оккупанты убили 18-месячного ребенка

За прошедшие сутки в области ликвидировано 3 пожара из которых 2 в результате обстрелов, 1 – по другим причинам, связанным с ведением боевых действий. Погиб один человек и 2 травмированы,

– сообщает Ирина Щукина.

Из-за обстрелов оккупантов 141 населенный пункт в Черниговской области остается без света. Речь идет о Черниговском, Нежинском и Прилукском районах.

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