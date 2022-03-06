Пожежі на Миколаївщині виникали здебільшого через обстріли. Про це повідомила речниця ДСНС в області 6 березня.

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Протягом минулої доби в області ліквідовано 3 пожежі з яких 2 внаслідок обстрілів, 1- з інших причин, пов'язаних з веденням бойових дій. Загинула одна людина та 2 травмовані,

– повідомляє Ірина Щукіна.

Через обстріли окупантів 141 населений пункт в Чернігівській області залишається без світла. Мовиться про Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький райони.

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