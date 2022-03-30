Боец признается, что ему немного стыдно, ведь ранее он позволил себе поверить в могущество "второй армии мира", однако сейчас считает ее "второй с конца". Он благодарит судьбу, что ему выпала честь принять участие в войне и отмечает: "Эти чудовища 500 лет пытаются нас уничтожить".

Это не армия, это просто огромная мародерская банда, которая издевается, убивает и насилует гражданских, – так описывает действия россиян военный ВСУ.

Важно! Россияне расписались в своем поражении, – Арестович назвал 4 причины проигрыша оккупантов на фронте

Украинские военные делятся своими победами. "Колонна сюда шла, и у нас получилось им насыпать. Вот стоят два трофея", – так наши парни описывают 2 подбитых вражеских танка. Те же россияне, которые смогли сбежать, работают по украинским позициям с расстояния – минометы, ствольная артиллерия, танки... По словам защитников, россияне, если не могут что-то взять штурмом, то ровняют все с землей.

Это война, а не спецоперация, – говорит военный. – Вооружение есть, есть чем бить, есть желание… Все у них есть.

Как на самом деле воюет российская армия, – рассказывают бойцы ВСУ: смотрите видео